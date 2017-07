Campo Grande Duas companhias aéreas não informam sobre as novas regras de bagagem Informações precisam estar visíveis ao consumidor

Pelo menos duas companhias aéreas foram autuadas na manhã de hoje (28) em Campo Grande por não informar o consumidor adequadamente sobre as novas regras de despacho de bagagem.

A omissão de informação é o principal problema constatado em blitz nacional realizada também no Aeroporto Internacional de Campo Grande. A blitz, que acontece em todo País, foi organizada por iniciativa da Associação dos Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), junto com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público e Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). A princípio duas companhias aéreas já foram autuadas por omissão de informação, mas o balanço completo da operação será divulgado apenas no final do dia.

"As empresas precisam informar de maneira ostensiva ao consumidor sobre as mudanças, as informações precisam ser claras, diretas e visíveis e esta omissão é o principal problema. Muitas vezes, o consumidor acha mais informações por meios externos, do que por meio da própria empresa. Nisto, quem acaba sendo prejudicado é o passageiro turista, que fica ainda mais perdido", detalhou o subsecretário Municipal de Defesa do Consumidor (Procon Municipal), Valdir Custódio.

Ainda conforme o secretário, esta falta de informações está causando conflitos em relação à bagagem de mão. "Há o limite de peso de até 10kg, mas o tamanho da bagagem de mão ainda não é padronizado, o que acaba gerando problemas também nos compartimentos de bagagem dentro da aeronave. Tudo isso também ainda vai precisar ser padronizado".

NOVAS REGRAS

Desde março deste ano, a nova resolução da Associação Nacional de Viação Civil (Anac) permite que as empresas cobrem pelo despacho da bagagem. "Embora a taxa de cobrança tenha ficado a critério da empresa, ainda há muitas disparidades. Algumas mantiveram a isenção, outras têm taxas que variam de R$ 30 à R$ 200, dependendo do lugar e companhia aérea. Se as empresas estão cobrando um preço justo também será averiguado", comentou Custódio.

Além disso, a resolução também altera que o passageiro deve ser indenizado imediatamente, em caso de cancelamento de voo. "As empresas agora têm a obrigação de indenizar entre R$ 250 e R$ 500 em caso de cancelamento de voo imediatamente ao passageiro", também explica o secretário.

A nova resolução da Agência prevê que o passageiro pode cancelar o voo até sete dias antes e ser restituído totalmente. Além disso, caso o passageiro perca o voo de ida, em um trajeto pago para ida e volta, ele não perde mais a passagem de volta. O consumidor também tem o direito de remarcar a passagem, mas a taxa paga não pode ultrapassar o valor da passagem original, mesmo se foi adquirido em promoção.