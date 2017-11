FISCALIZAÇÃO Blitz flagra e prende dois condutores

embriagados nessa madrugada Guarda Municipal realizou operação no Centro da Capital

Dois homens foram presos após serem flagrados em uma blitz enquanto dirigiam embriagados, na madrugada deste sábado (11), em Campo Grande. A fiscalização foi feita pela Guarda Municipal, na Rua Rui Barbosa, em frente ao número 1360.

O primeiro a ser abordado foi Kawan Leal Aquino, 23, que pilotava uma Yamaha Fazer. Com a fala enrolada, olhos avermelhados e odor etílico, o teste do bafômetro serviu para confirmar a embriaguez do piloto da moto. O resultado foi 0,47mg/l.

Em seguida, Itamar de Paula Moreira, 48, que dirigia um Honda Civic foi abordado pelos guardas e também apresentava sinais de embriaguez. Após o teste, 0,91mg/l confirmaram o crime.

Por não ter nenhum condutor habilitado no momento, o carro de Itamar foi encaminhado ao Detran. Já a motocicleta de Kawan foi levada pelo irmão.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e autuados em flagrante por conduzir veículo embriagado.

Já no início da manhã, o condutor do carro pagou a fiança e já foi liberado pela Polícia Civil. Kawan continuava detido até por volta das 7h30 de hoje.