Frustração Black Friday não anima e movimento

é fraco no comércio de Campo Grande Lojas sem fila, sem tumulto e com fluxo de clientes de dias normais

A movimentação no comércio de Campo Grande hoje foi bem diferente do esperado. Trânsito normal, calçadas tranquilas e lojas sem tumulto, sem filas no Black Friday, momento mais aguardado por consumidores que pretendem economizar com as promoções dos mais diversos produtos.

Em lojas onde a expectativa era de movimentação intensa de clientes, como Magazine Luiza, Romera e Casas Bahia, o fluxo de consumidores era o mesmo registrado em dias normais.

A dona de casa, Neide dos Santos Lima, 39 anos, estava na loja Magazine Luiza, de olho em alguns produtos, mas não estava satisfeita com os valores. Ela disse que esteve antes no estabelecimento comercial e achou preço mais em conta. “Na internet é muito mais barato, fiquei decepcionada. Comprei uma geladeira para o meu pai há seis meses e paguei R$ 1,6 mil. Agora, a mesma geladeira está R$ 2,4 mil. Não achei grande coisa”, comentou a cliente.

Opinião semelhante é a do aposentado Ubirajara José da Silva, 61 anos, que comprou ventilador, batedeira e cortador de cabelo. Ele chegou às 7h para conferir as ofertas, mas também não ficou satisfeito. “Não está nem muito alto e nem muito baixo. O Black Friday do ano passado foi só enganação e este ano o preço está mais ou menos, mas a movimentação está fraca”, comparou.

Gerente da loja Magazine Luiza, Elvis Duarte, disse que o momento é uma oportunidade tanto para o lojista quanto para o cliente. “Estamos apostando em tecnologia. Até gente mais velha está comprando celular, mas os clássicos como TV, fogão e ar condicionado estão sendo procurasdos também. Esperamos o mesmo sucesso do ano passado”, comentou, ressaltando que os descontos nos produtos chegam a 40%.

Já o gerente da Romera, Cleuder Barbosa, confirmou que não teve fila desde a abertura da loja no começo da manhã. A expectativa, segundo ele, é de que o movimento de clientes se intensifique amanhã, depois do meio-dia, assim como aconteceu no ano passado.