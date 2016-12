Campo Grande Bernal rompe contrato com a Solurb

um ano depois de investigação da PF Prefeito tomou atitude três dias antes do fim do mandato

28 DEZ 2016 Por ALINY MARY DIAS E GILDO TAVARES 13h:00

Prefeitura diz que processo tem 1,4 mil páginas - Bruno Henrique/Correio do Estado A três dias do fim do mandato, o prefeito Alcides Bernal (PP) anunciou nesta quarta-feira que o contrato entre o município e o consórcio CG Solurb está em processo de cancelamento. Segundo o prefeito, relatório da Polícia Federal divulgado em dezembro de 2015 motivou a decisão, um ano depois da investigação. Com o fim da contratação, pelo prazo de 60 dias a empresa ainda deverá fazer a coleta de lixo, mas outros serviços de responsabilidade da Solurb como limpeza da canteiros, praças e pintura de meio-fio serão feitos por equipes da prefeitura. Bernal afirma que amanhã se reunirá com o prefeito eleito Marcos Trad (PSD) e que repassará para ele toda a situação. O prefeito não quis detalhar quais implicações isso trará para os primeiros dias da gestão de Trad, mas afirmou que provavelmente o novo gestor opte em contrato emergencial para que nova empresa faça o serviço. De acordo com a investigação da Polícia Federal, que foi finalizada em dezembro do ano passado, agentes chegaram a conclusão de que as empresas LD Construções e Financial Construtora Industrial – que formam o consórcio CG Solurb – não tinham capital de R$ 53 milhões, que era exigência do processo licitatório. A justificativa do prefeito para ter demorado 12 meses para romper o contrato foi estudo técnico que a procuradoria-jurídica da prefeitura fez com base na documentação da PF. Todo o processo, segundo Bernal, tem 1,4 mil páginas.

