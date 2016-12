Campo Grande Bernal pede liberação de R$ 30 milhões de depósitos judiciais para pagar salários Valor deverá ser usado para pagamento de salários

O prefeito Alcides Bernal (PP) protocolou pedido no Tribunal de Justiça para que R$ 30 milhões referente a depósitos judiciais e a que a prefeitura tem direito a ter acesso sejam liberados. A expectativa do prefeito é que o valor seja usado para pagar salários de terceirizados e o 13º de servidores.

Bernal foi recebido por equipe da assessoria do desembargador João Maria Lós e na saída afirmou ao Portal Correio do Estado que pretende se reunir com o desembargador hoje à tarde.

“Espero que liberam o quanto antes possível, é direito líquido e certo, não é uma questão que tem que ser discutida. É uma medida que vários municípios já obtiveram esses recursos”, afirmou Bernal.

O prefeito também deve discutir com o desembargador ADIN que tramita no TJ para suspender lei promulgada pela Câmara e que proíbe serviço de tapa-buraco em vias movimentadas durante o dia. Liberação de processo licitação para contratação de empresas para o tapa-buraco também será debatida.