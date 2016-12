ÚLTIMA SEMANA Bernal faz suplementações de R$ 156,1 mi para pagar 13º de servidores municipais Quatro decretos foram publicados esta semana para formalizar movimentações

Em sua última semana como prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP) realizou suplementações que totalizam R$ 156.103.000,00. Quatro decretos foram publicados nesta semana formalizando as movimentações, que retiraram recursos de diversas secretarias e os encaminharam para as contas diretas da administração municipal.

Nos decretos 13.023, 13.025, 13.031 e 13.032 houve saídas da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), das Secretarias Municipais de Educação (Semed), Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha), Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), de Receita (Semre), Segurança Pública (Semsp) e Desenvolvimento Econômico (Sedesc).

Também houve retiradas do Instituto Municipal de Previdência (IMPCG), de Tecnologia (IMTI), das Fundações de Cultura (Fundac), do Esporte (Funesp) e do Trabalho (Funsat) e até do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.