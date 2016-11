só promessa Bernal deixa no papel pacote de

R$ 22 milhões para recapeamento Prefeito lançou obras em dez vias no mês de julho, mas não vai executá-las

Cinco meses depois do lançamento de pacote para requalificação e drenagem de vias pela Prefeitura de Campo Grande, nenhuma das obras foi concluída e a maioria nem sequer saiu do papel.

Os investimentos previstos são de R$ 22.671.024 em recursos próprios para serem aplicados em dez vias. Apenas, duas das obras foram iniciadas, porém, todas estão paralisadas.

O pacote foi lançado em julho, três meses antes das eleições, em que o prefeito Alcides Bernal (PP) foi candidato a reeleição. Mesmo assim, apenas as ruas Fernando de Noronha, na Vila Sobrinho, e a Marquês de Lavradio, na região do Bairro Tiradentes, tiveram as obras iniciadas.

Na primeira via, o serviço foi iniciado apenas em metade da rua, no trecho atrás do cemitério Santo Amaro. Entretanto, apesar de ser colocada manta asfáltica, o serviço parece não ter sido finalizado. Em outro trecho, foi feito apenas preparação do asfalto, porém, nenhuma camada de concreto asfáltico foi colocada.

*Leia reportagem, de Tainá Jara, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.