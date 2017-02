DUPLO HOMICÍDIO Bebedeira entre amigos termina com

dois mortos em bairro da Capital Crime aconteceu na noite de ontem, no Guanandi; autor foi preso

Terça-feira de reunião entre amigos que moravam juntos, regada a bebidas alcoólicas, terminou com duas pessoas mortas, em casa que fica na Rua Aníbal Mourão, no Guanandi, em Campo Grande. José Vitorino Garcia Rodrigues, de 48 anos, e José Reis dos Santos, de 47, foram assassinados por Lourivaldo Francisco de Oliveira, de 52 anos.

Ao receberem a denúncia do duplo homicídio, policiais militares saíram em buscas pelo autor e encontraram Lourivaldo, aparentemente ferido, próximo do Hospital do Pênfigo, onde buscaria por atendimento médico. O homem que trabalha como construtor declarou que teria agido em defesa. Disse que passou o dia bebendo acompanhado dos dois amigos e, já no fim da noite, decidiu dormir.

Neste momento, Lourivaldo teria escutado plano de ser assassinado por José Vitorino e José Reis. Ele teria saído na porta para cobrar satisfação e deparado-se com um dos amigos com faca e o outro com barra de ferro. Lourivaldo lutou, tomou a faca e golpeou os dois. Em seguida, vestiu roupa e teria ido em busca de atendimento médico, sem saber que as vítimas estavam mortas.

José Reis morreu ainda na porta da casa e José Vitorino percorreu alguns metros e caiu morto na esquina entre as ruas Abel Calarge e Manoel da Costa Lima.

Apesar da versão do autor do duplo homicídio, testemunha contou para policiais que os três tinham discutido e que teriam desavença antiga por causa de ''terra'', o que pode ter sido o motivo do crime. Porém, a testemunha não teria visto o momento em que as vítimas foram esfaqueadas. Lourivaldo está preso à disposição da Justiça e o caso está sob investigação.