SUPERAÇÃO Bebê em estágio avançado de câncer aguarda vaga para tratamento em hospital Família já arrecadou metade da quantia necessária para despesas com viagem

Com parte da quantia prevista arrecadada para arcar com as despesas do tratamento do filho no Hospital de Câncer de Barretos, Lione Balta Cardozo, de 27 anos, aguarda ser chamada para a vaga na unidade hospitalar.

A documentação já foi aceita pelo hospital, porém, o filho dela, Athur Balta Martins Cardozo, de 6 meses, tem que aguardar liberação de espaço no local. Com tipo raro de câncer, o neuroblastoma, a doença no bebê foi descoberta no estágio 4S, ou seja, o mais avançado.

Para dar continuidade ao tratamento do filho mais novo, Lione, que é mãe ainda de Julia Balta Martins Cardozo, de 4 anos, abriu uma conta no vakinha.com.br para angariar fundos e conseguir pagar despesas com a viagem, hospedagem e alimentação da família durante o período em que estiverem na cidade de São paulo.

Ao Portal Correio do Estado, a mãe de Arthur contou que os resultados dos últimos exames do filho apresentaram bastante alterados. “Ele está brincando, se alimentando e deveria começar no dia 23 de janeiro o segundo ciclo da quimioterapia, mas não sei se vai poder, pois o nível dos glóbulos brancos estão baixos”, informou.

CONTRIBUIÇÃO

A família está rifando um novilho que ganhou em doação e também abriu uma conta para depósito no site da 'Vakinha Solidária'. A rifa custa R$ 30 e pode ser comprada pelo telefone 9.9148-0515. O sorteio será feito ao vivo por link do Facebook e o vencedor poderá optar pelo prêmio ou receber o valor equivalente em dinheiro.

Outra forma de contribuir com qualquer quantia financeira é por meio do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/juntos-por-arthur-5b4d4d07-ff53-47a9-ac04-6a96154f2d88, ou depósito em conta bancária:

Banco do Brasil

Lione Balta Martins

Agência: 4447-4

Conta Corrente: 19078-0