CORRIDA PELA VIDA Bebê de sete meses com tipo raro de câncer consegue consulta com especialista Pela internet, mãe descobriu médica e pediu que atendesse o filho

Enquanto a vaga no Hospital de Câncer de Barretos não sai, Lione Balta Cardozo, de 27 anos luta contra o tempo e corre atrás de alternativas para curar o filho Athur Balta Martins Cardozo, de 7 meses, diagnosticado aos cinco meses com neuroblastoma, tipo raro de câncer já no estágio 4S, ou seja, o mais avançado.

Foi através da internet que Lione descobriu médica especialista na doença do filho. “Comecei a pesquisar e descobri que existem no Brasil três médicos especialistas no neuroblastoma. Então enviei e-mail com toda a documentação do Arthur para a médica do Graacc [Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer], ela me respondeu e hoje realizamos a primeira consulta”, contou Lione ao Portal Correio do Estado.

Tudo aconteceu de forma rápida. No domingo, 22, Lione, o marido Marcos Juliano de Freitas Cardoso, de 27 anos, e o bebê foram de carro para a capital paulista. “Viemos de carro por orientação médica. Para evitar que Arthur tivesse contato com muitas pessoas no ônibus ou no avião”, explicou.

A viagem foi tranquila, segundo a mãe. A primeira consulta com a médica especialista aconteceu hoje e as primeiras notícias em solo paulista não foram das melhores. “A princípio ela disse que Arthur está no estágio 4 da doença [mais agressivo], e não o 4S, confirme anunciado anteriormente. Porém, são apenas suposições, ela ainda não pode afirmar nada, hoje ele começa a realizar uma bateria de exames”, destacou.

Hospedados em hotel nos dois primeiros dias, a família está de mudança para uma kitnet alugada. “Vamos ficar aqui por pelo menos um mês. Graças a Deus conseguimos esta consulta”, comemorou Lione que deixou a filha mais velha, Julia Balta Martins Cardozo, de 4 anos, aos cuidados da vó materna.

Nas redes sociais Lione agradece a todas as pessoas que ajudaram e pede que continuem colaborando. “Não consegui ainda a vaga em Barretos. Mas consegui uma médica do GRAAC em São Paulo, Capital, que é especialista em neuroblastoma!!! Consegui trazer o Arthur graças a Deus e a todos que nos ajudaram e continuam ajudando!! A viajem (sic) foi longa, Mas correu mto (sic) bem!! Vamos dando notícias!! Continuem em oração e mtoo (sic) obrigado”, escreveu a mãe nas redes sociais.

DESCONFIANÇA

A desconfiança de que algo não estava bem com o caçula começou no dia 6 de dezembro, mesma data em que a família passou percorrendo hospital e clínicas de Campo Grande atrás de exames específicos.

“Quando ele acordou no dia 6, percebi que a fralda estava seca. Eu ia levá-lo para a casa da minha sogra, mas ele estava muito irritado e chorando demais, então resolvi levá-lo ao Hospital da Criança”, contou a mãe.

Na unidade hospitalar, o médico mandou que o bebê fizesse ultrassom de emergência. “Corri atrás desse exame e fui conseguir na Diimagem, pois passaram ele na frente, já que exames assim são todos agendados com antecedência”, explicou Lione.

Com o ultrassom em mãos, a mãe escutou no local que havia uma massa na barriga do bebê. “E então me pediram para retornar com emergência ao Hospital da Criança para que o médico avaliasse melhor o resultado”, frisou.

Já no Hospital da Criança, a mãe de Arthur foi surpreendida com o encaminhamento do filho às pressas para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Campo Grande. “Ele chorava muito de dor. Fez o toque e outros exames que confirmaram um tumor de 7,5 centímetros na barriguinha dele”, explicou.

Doença foi descoberta com cinco meses. Hoje Arthur está com sete meses

DIAGNÓSTICO

“Então os médicos me falaram que Arthur tinha uma espécie de tumor chamado rabdo mio sarcoma”, relatou. O rabdo mio sarcoma é considerado agressivo e de rápido desenvolvimento. Nos EUA, 8.300 casos novos de sarcomas são diagnosticados anualmente e 3.900 morrem em decorrência da doença, sendo a incidência de dois casos por 100 mil habitantes.

Diante da situação, ainda no dia 6 de dezembro, o bebê teve que retirar 400 ml de urina da bexiga. “O tumor cresceu demais, pressionou e tampou a bexiga dele. Depois de dois dias, no dia 8, Arthur foi submetido à biópsia e na tarde do dia 9 o resultado ficou pronto”, detalhou.

Após o procedimento, médicos informaram que o tumor da criança era outro. “Então eles tiveram a certeza de que se tratava do neuroblastoma, câncer maligno que não é tão raro quanto o anterior, mas que já estava no último estágio de crescimento, o 4S”, relatou Lione.

Na cirurgia de retirada do tumor ocorreu tudo bem, porém, os médicos informaram que não puderam retirar tudo, já que parte estava colado na última vértebra da criança. Ainda durante o procedimento foram realizados exames de medula, que constataram a presença de células cancerígenas.

Internado, no dia 12 de dezembro Athur completou seis meses. Após 19 dias no hospital ele recebeu alta e hoje realiza processo quimioterápico a cada 21 dias. Ainda na Santa Casa ele pegou infecção na urina devido a baixa imunidade. Já realizou seis sessões de quimioterapia, ou seja, concluiu o primeiro ciclo.

O procedimento médico deve ser feito durante pelo menos o ano todo de 2017, onde serão feitos exames para o acompanhamento da evolução do tratamento. Ao final da quimioterapia ele deve passar por transplante de medula. “O transplante será feito da medula dele mesmo. Pegam células boas e colocam nele”.

Para cuidar exclusivamente do filho, Lione largou a faculdade de Direito e pediu demissão da loja de embalagem onde trabalhava como vendedora. Já o marido, Marcos Juliano de Freitas Cardoso, de 27 anos, está desempregado e faz bicos na empresa do pai. “Ele só quer ficar comigo, sofreu demais esses dias”, alega a mãe.

CONTRIBUIÇÃO

Para custear as despesas com alimentação, hospedagem e tratamento do filho a família está rifando um novilho que ganhou em doação e também abriu uma conta para depósito no site da 'Vakinha Solidária'.

A rifa custa R$ 30 e pode ser comprada pelo telefone número 9.9148-0515. O sorteio será feito ao vivo por link do Facebook e o vencedor poderá optar pelo prêmio ou receber o valor equivalente em dinheiro.

Outra forma de contribuir com qualquer quantia financeira é por meio do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/juntos-por-arthur-5b4d4d07-ff53-47a9-ac04-6a96154f2d88, ou depósito em conta bancária:

Banco do Brasil

Lione Balta Martins

Agência: 4447-4

Conta Corrente: 19078-0