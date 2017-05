TRAGÉDIA Motorista bêbado entra na contramão, bate em carro e filho de 8 meses morre Pai estava em alta velocidade fugindo de perseguição após se envolver em outro acidente

A combinação álcool e volante fez com que o próprio pai matasse o filho de 8 meses em um acidente de trânsito na madrugada de hoje. Sérgio Augusto Barbosa, 25 anos, dirigia um veículo Fiat Uno em alta velocidade com a família dentro do carro. Ele fugia de uma perseguição de um outro carro que ele tinha acabado de bater e não prestar atendimento.

No cruzamento das ruas Yokoama e Palestina, no bairro Santo Amaro, Sérgio entrou na contramão e bateu de frente com um Palio. Com o impacto, o bebê Sérgio Augusto Barbosa Xavier Neto, que estava no colo da mãe, Tamyris Tavares Rocha, 24 anos, chocou sua cabeça no parabrisa e morreu na hora.

A irmã de Neto, de apenas 9 anos também estava no carro. Ela e a mãe foram levadas por moradores da região para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida. O pai, foi encaminhado sob escolta para a Santa Casa. No automóvel da família não havia cadeira de transporte para o bebê. A Polícia Civil ainda encontrou lata de cerveja dentro do veículo.

O motorista do Palio também estava embriagado e foi preso. O homem de 47 anos não teve o nome divulgado. Ele levava as filhas, uma sobrinha e um genro. Os passageiros foram encaminhados para atendimento na UPA do Vila Almeida. Uma das meninas com ferimentos mais graves está na Santa Casa. Não há informações do veículo que perseguia o Uno antes da colisão.