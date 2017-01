CAMPO GRANDE Bandidos tentaram roubar três vezes agência dos Correios onde houve morte Nesta segunda, quatro ladrões morreram depois de confronto com o Bope

A agência dos Correios da Rua Arthur Jorge, no Centro de Campo Grande, foi alvo de tentativa de arrombamento três vezes nos últimos dois meses. No início da madrugada desta segunda-feira (30), quatro ladrões que tentavam invadir o local foram mortos após confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O comandante do Bope, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, informou que um grupo especial monitorava a agência desde o fim do ano passado.

Ainda conforme Silva, quando a primeira equipe policial chegou, foi recebida a tiros por três suspeitos que estavam dentro da agência. Além disso, homens em um carro preto passaram pelo local atirando contra os militares, que revidaram.

Depois disso, os três bandidos que estavam dentro dos Correios tentaram fugir a pé. Eles atiraram novamente contra os policiais e acabaram baleados. Outro integrante da quadrilha que estava dentro de um Corsa – provavelmente seria o motorista de fuga – também foi atingido. Os quatro foram socorridos e levados até a Santa Casa, mas não resistiram e morreram.

“Não saímos para confronto, não desejamos esse resultado, mas estamos prontos para encarar, se necessário”, pontuou o tenente Wagner.

A polícia ainda não tem a confirmação da identidade dos criminosos. O carro preto, segundo a polícia, provavelmente seria utilizado para levar o cofre, mas não há informação sobre o tipo de veículo nem quem estava nele.

OUTRO CASO

No Natal do ano passado, dois homens foram presos pelo Bope ao tentarem furtar cofre de agência dos Correios na avenida Ceará. Policiais que voltavam de uma ocorrência ouviram o alarme disparado e visualizaram dois homens pulando muros de prédios vizinhos.

A polícia informou que o caso tem ligação com a quadrilha envolvida na tentativa de furto desta segunda-feira (29), mas não confirmou se os dois homens que foram presos estão entre os mortos.