CAMPO GRANDE Bandidos se passam por policiais e exigem dinheiro para não 'prender' comerciante Suspeitos alegaram ter um mandado de prisão em nome da vítima

Dois criminosos se passaram por policiais, entraram em um bar e tentaram roubar R$ 20 mil dos proprietários na manhã de hoje, na Vila Nasser, em Campo Grande. Alegando que uma das vítimas tinha um mandado de prisão, os falsários exigiram o dinheiro para não prendê-lo.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois homens chegaram em um carro, modelo Celta de cor prata e entraram no estabelecimento dizendo ser agentes. Eles disseram ao casal donos do bar, uma mulher de 63 anos e um homem, de 56, que iriam levá-los para a delegacia por venda de cigarros.

Nervosos e dizendo que prenderiam a vítima que teria um mandado de prisão em seu nome, os suspeitos passaram a pedir a quantia de dinheiro. Ao ouvirem dos comerciantes que não tinham o valor, os supostos policiais começaram a pegar objetos do local e fugiram.

O casal relatou que os suspeitos estavam com algemas e arma na cintura. Havia um cliente no local, que se escondeu assim que os assaltantes chegaram. As vítimas não sabem se ele se escondeu por susto ou por estar envolvido na ação.

Caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.