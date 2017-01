sem medo Bandidos não se intimidam

com câmeras e roubam comércio Comerciante de 56 anos foi obrigado a ficar deitado no chão

Bandidos em moto Twister preta roubaram comerciante de 56 anos no começo da tarde de hoje no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Os dois homens chegaram no local e foi o garupa quem anunciou o assalto.

A vítima relatou à Polícia Civil que o assaltante queria a chave da vitrine da loja. Não foi divulgado que tipo de comércio era. O dono do local foi obrigado a ficar deitado no chão durante a ação.

Mesmo com câmeras espalhadas no prédio, os bandidos não se mostraram preocupados e levaram diversos objetos que não foram relacionados no boletim de ocorrência.

A delegada Mariana Lemos Monteiro Conceição, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga, relatou na ocorrência que a polícia já tem pistas da placa do veículo utilizado no crime.

A descrição dos ladrões também foi feita. Eles eram morenos, aproximadamente com 1,75 m. Um deles usava tênis, calça jeans e blazer, enquanto o outro vestia calça jeans escura e casaco tactel de cor cinza.