Campo Grande Bandidos destroem câmeras, invadem supermercado e furtam R$ 46 mil Donos acordaram quando criminosos estavam no estabelecimento

Bandidos destruíram sistema de segurança, invadiram supermercado e furtaram R$ 46 mil. Crime aconteceu nesta madrugada, no Supermercado Zap, que fica no cruzamernto da Avenida Guaicurus com Rua Gaudilei Brun, na Vila Aymoré, em Campo Grande. Proprietário do estabelecimento, José Ramos Zanela, de 67 anos, disse que o prejuízo é de aproximadamente R$ 52 mil.

José contou que tem o hábito de dormir com a televisão ligada e, por volta de 4h, acordou com a TV desligada. Ele estranhou, pegou o controle e tentou ligar o aparelho, mas não conseguiu. Foi então que percebeu que fora do imóvel tinha energia elétrica.

Os donos do supermercado moram em um apartamento que fica nos fundos do estabelecimento comercial. A esposa do comerciante também acordou, abriu a porta que dá acesso ao supermercado e viu os bandidos no mezanino. Ela então fechou a porta, avisou o marido, acionou a Polícia Militar e o casal foi para a frente do comércio monitorar a ação dos criminosos. Vítimas viram quando dois marginais fugiram por um portão lateral, que dá acesso à Avenida Guaicurus.

Militares fizeram buscas pela região, mas não conseguiram encontrar os criminosos.

José estima que o prejuízo seja de aproximadamente R$ 52 mil, sendo que os bandidos levaram R$ 46 mil provenientes do recebimento de contas de água e luz, já que o local funciona como correspondente bancário. O restante do prejuízo se deve ao furto de outros objetos e a destruição de equipamentos do sistema de segurança.

Especialistas

A suspeita é de que os bandidos sejam especialistas em ação criminosa, tendo em vista que primeiro desligaram o padrão de energia, que fica do lado de fora do imóvel. Em seguida, marginais entraram pela porta lateral, seguiram pelo corredor, arrancaram os fios de duas câmeras de segurança e então arrombaram a porta de acesso ao supermercado. Também arrancaram painel de funcionamento da cerca elétrica e o sistema de alarme, além de câmeras e sensores de presença.

Criminosos ainda foram até o mezanino, onde fica o escritório de contabilidade do supermercado, arrombaram o cofre e subtraíram todo o dinheiro.

José contou que por volta das 21h de ontem teve uma espécie de mau pressentimento, foi até o supermercado e colocou um sensor embaixo do caixa para tentar identificar caso alguém tentasse invadir o estabelecimento pela porta da frente.

Comerciante é dono de supermercado na região há 16 anos e já foi vítima de 21 assaltos. Todavia, essa é a primeira vez que tem o comércio furtado. Recentemente, ele investiu cerca de R$ 10 mil em sistema de segurança, já que instalou 26 câmeras internas e externas, serpentina, cerca elétrica e sistema de alarme.