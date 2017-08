BR-262 Bandidos armados rendem motorista e roubam caminhão em rodovia Vítima estava há uma semana no novo emprego

Quatro bandidos armados renderam motorista, que estava há uma semana no emprego, e roubaram caminhão. Assalto aconteceu por volta das 17h de ontem, na BR-262, em Campo Grande.

Motorista de 31 anos contou para a polícia que foi contratado pelo proprietário do caminhão, de 51 anos, e estava no emprego há uma semana.

Na primeira viagem com o veículo, motorista foi designado para transportar 36 toneladas de adubo da cidade de Paulínia, interior de São Paulo, até Marcelândia, no Mato Grosso.

Ao passar pelo município de Ribas do Rio Pardo, reduziu a velocidade do veículo por conta de uma passagem de nível, próximo a Campo Grande, ocasião em que foi alcançado por caminhonete S10, ocupada por quatro homens.

Ainda conforme a versão do motorista, os passageiros da caminhonete apontaram armas de fogo em sua direção e o mandaram parar a carreta. Ele então parou o veículo, os ocupantes da S10 desceram com as armas em punho, mandaram a vítima descer e disseram que queriam apenas o caminhão.

Motorista foi vendado e colocado na caminhonete, junto com condutor e um passageiro, enquanto outros dois comparsas fugiram com o caminhão. Após ficar certo tempo em poder dos assaltantes, vítima foi libertada na rodovia. Motorista caminhou até um posto de combustíveis, onde pediu ajuda.