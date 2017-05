CAPITAL Bandido tenta golpe contra idosos alegando ter dívida para receber Vítima foi até caixa eletrônico para sacar dinheiro e pagar o suspeito

Tentando aplicar golpe em um casal de idosos na tarde de hoje, às 14h50, na Vila Bandeirante, em Campo Grande, um bandido forjou uma dívida pendente com o filho das vítimas. Crime foi descoberto depois que o pai do suposto devedor questionou débito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou em uma motocicleta, alegando que foi receber uma quantia referente à um serviço elétrico prestado para o filho dos moradores, no valor de R$ 183. A idosa, de 67 anos, disse que não tinha o valor em casa e foi convencida a ir até um caixa eletrônico sacar.

Enquanto a mulher seguia em seu carro para um caixa eletrônico no supermercado mais próximo, o suspeito a seguiu na moto. Neste tempo, o marido da vítima conseguiu entrar em contato com o filho, onde foi informado de que não devia dinheiro para ninguém. Sabendo que se tratava de um golpe, o senhor ligou para a esposa e, imediatamente, bandido anunciou o roubo.

Vítima já havia sacado R$ 200 para o criminoso, que não se contentou e afirmou querer mais dinheiro. Em entrevista aos investigadores da delegacia, a senhora disse que é revendedora de uma marca de cosmético a qual existe uma loja no supermercado e, então, começou a acenar pedindo ajuda.

Neste momento, o marido da mulher chegou ao estabelecimento acompanhado de uma vizinha, que começou a gritar, chamando o suspeito de ladrão. Ele tomou o aparelho celular e a quantia de dinheiro das mãos da mulher, mas com medo de ser contido por outros populares e seguranças do local, jogou a quantia e o celular no chão e fugiu sem levar nada.

Caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.