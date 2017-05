ARMADO Bandido invade casa e ameaça

homem e seus filhos, de 9 e 1 ano Suspeito fugiu com um comparsa a bordo da motocicleta da vítima

Homem de 54 anos e os filhos, de 9 e 1 anos, foram ameaçados de morte no fim da manhã de hoje na residência onde moram no Jardim Presidente, em Campo Grande. Criminoso invadiu a casa e, com um revólver calibre 36, exigiu a motocicleta da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, morador estava no local, por volta das 11h40, com os filhos e outros dois pedreiros, quando foi surpreendido pelo suspeito. Bandido teria aproveitado que o portão estava aberto e entrou.

Vítima disse ao assaltante que a moto, modelo Honda Twister de placas QAC5628, não era dele, mas mesmo assim, o criminoso andou pela casa e na sala, encontrou as chaves em cima de um móvel.

Antes da fuga, ele afirmou que, caso alguém saísse do domicílio, iria “meter bala”. Suspeito fugiu com o comparsa, que o aguardava do lado de fora do local.