CAMPO GRANDE Bandido coloca pistola no peito de vítima e ameaça atirar durante assalto Suspeitos fugiram na moto e ainda roubaram uma mulher logo a frente

Jovem de 20 anos foi ameaçado com arma no peito por criminoso, ontem (14) de manhã, em ponto de ônibus na região do bairro Vila Marli, em Campo Grande. O bandido pediu o aparelho celular e exigiu que a vítima não olhasse para a placa da moto.

Conforme o boletim de ocorrência, a motocicleta modelo Honda 150 de cor chumbo com o guidão dourado, se aproximou com dois assaltantes a bordo, sendo que o garupa, ainda na moto, anunciou o assalto.

O rapaz entregou o aparelho e tentou olhar a placa do veículo, porém, neste momento, o bandido retornou e engatilhou a arma, apontou para o peito da vítima e a ameaçou para não memorizar a sequência do registro.

A vítima compareceu na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) para registrar a ocorrência. O rapaz disse aos investigadores que viu os mesmos assaltantes roubarem uma mulher que estava em um ponto de ônibus logo à frente. Caso será investigado.