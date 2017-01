Perto de igreja Bandido aproveita bar vazio

e rouba carteira e celular de dono Crime aconteceu perto das 10h, no Jardim Aeroporto, na Capital

Bar perto de igreja, no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande, foi assaltado antes das 11h de hoje. O dono do estabelecimento, de 62 anos, era a única pessoa que estava no local e no momento do crime tentava organizar o comércio.

O bandido aproveitou que a vítima estava distraída, organizando o bar, entrou no local e anunciou o roubo. O suspeito empunhava um revólver e cobrou que fosse entregue o celular e a carteira do comerciante.

Imediatamente ao pegar os objetos roubados, o assaltante ordenou que a vítima ficasse nos fundos do bar. A intenção era dificultar que o homem notasse para onde o ladrão fugiu.

O suspeito saiu correndo e até a publicação dessa matéria não há informação que ele tenha sido preso. O bandido tem aproximadamente 1,7 m de altura, é moreno claro, cabelo preto, usava camiseta azul e calça jeans desbotada.

Na região há câmeras e a Polícia Civil vai investigar nas imagens capturadas se alguma consegue identificar o ladrão. A delegada Ana Paula Trindade Ferreira, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac-Centro) foi quem registrou o roubo com uso de arma de fogo.