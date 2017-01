hoje de manhã Bandido ameaça matar mulher

em frente a igreja para roubar carro 'Mata ela, mata ela', gritou um dos assaltantes

Mulher de 38 anos foi até a igreja onde frequenta, na Rua Rocha Pombo, no Caiçara, Campo Grande, e foi vítima de assalto. Dois bandidos exigiram que ela saísse do carro dela. O crime aconteceu por volta das 9h de hoje.

Para tentar evitar o roubo, ela gritou por socorro, mas acabou puxada para fora do veículo e caiu de joelho. Ela ficou ferida no pé e no joelho esquerdo.

Agressivos, os ladrões ainda fizeram ameaças durante o ato criminoso. "Sai do carro, sai do carro", gritou um dos suspeitos. O outro dizia: "Mata ela, mata ela". Esses relatos foram repassados à Polícia Civil.

Os homens eram brancos, tinham entre 1,65 m e 1,70 m e aparentavam ter entre 20 e 23 anos. Um deles vestia camiseta vermelha, calça jeans e boné. O outro com revólver em punho e por conta da violência e a situação, a vítima não conseguiu notar a roupa que ele estava.

Os bandidos deixaram a mulher no solo machucada e entraram no carro. Eles fugiram no sentido bairro-centro. Na região não há sistema de segurança e a polícia procura por testemunhas para tentar obter mais detalhes do caso.

O delegado Valmir Messias de Moura Fé, da 6ª Delegacia de Polícia Civil, registrou a ocorrência como roubo majorado pelo emprego de arma. Em entrevista, Moura Fé afirmou que o caso será enviado para a Delegacia Especializada de Furto e Roubos de Veículos (Defurv) para investigação. Não foi divulgado qual era a placa e o modelo do veículo roubado.

Por conta de trâmites burocráticos, a Polícia Civil conduz procedimentos de investigação e ainda não há pistas de suspeitos.