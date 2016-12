ESPETÁCULO Banda faz apresentação hoje

de graça em Campo Grande

A Banda Marcial do Instituto Mirim de Campo Grande se apresenta às 20h de hoje, com entrada gratuita, na Unidade Centro do Instituto, localizado na Rua Anhanduí, 294. Será mostrado espetáculo in concert volume 3 - “Grandes Clássicos que marcaram suas vidas”

A apresentação dura mais de uma hora e tem clássicos da música brasileira e internacional, além das tradicionais canções natalinas.

Entre as músicas que serão apresentadas estão: “Pro dia Nascer Feliz”, de Cazuza, “Primavera”, de Tim Maia, Maluco Beleza, de Raul Seixas,” Living on a Player” de Bon Jovi, “Wind of Change” de Scorpions, “Sweet chind of mine” de Guns Roses e Bate o Sino.

A Banda Marcial é composta por 130 integrantes entre músicos e adolescentes do corpo coreográfico como linha de frente. O espetáculo tem a regência de Marcelo Peres e a coreografia de Meire Rabelo.