ALERTA Golpistas criam história de 'falso funcionário' em bancos para roubar senhas Orientação é que ninguém aceite ajuda de pessoas sem identificação

Agências bancárias da Caixa Econômica Federal de Campo Grande alertam usuários sobre golpes que estão sendo realizados por pessoas que se identificam como funcionários, mas não são. Esses criminosos oferecem ajuda para realizar operações bancárias e aplicam golpes para roubar senha e dinheiro das vítimas.

Esse tipo de crime também já foi registrado no interior do Estado. Aqui na Capital, caso semelhante aconteceu na manhã de ontem (3), mas foi identificado no Banco do Brasil que fica na Avenida Eduardo Elias Zarhan, no bairro Vilas Boas. O registro policial aconteceu somente hoje.

Idoso de 77 anos foi até a agência e acabou abordado por homem que se disse funcionário e estava fazendo "automação dos cartões". O golpe foi cometido quando a vítima colocou o cartão na máquina e digitou a senha.

Foi então que o bandido retirou o cartão do idoso e ao devolver, entregou uma unidade falsa. Como o suspeito já sabia a senha da vítima, depois que ela saiu do banco, ele fez compra no valor de mais de R$ 7 mil.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário no Centro e será apurado pela polícia.

Ontem, na Caixa que também fica na Zahran, funcionários da agência alertavam correntistas sobre três pessoas, ainda não identificadas, que tentaram aplicar golpes passando-se por funcionários. Foi informado que ninguém deve aceitar ajuda de pessoas que não estejam devidamente identificadas com crachá. Em caso de dúvida, pede-se que a pessoa procure o serviço dentro da agência.