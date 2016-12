CENTRO Banco do Brasil antecipa fechamento da agência da Rua 13 de Maio Serviço seria suspenso apenas em janeiro de 2017

O Banco do Brasil antecipou o fechamento da agência 13 de Maio, localizada na rua homônima com a Dom Aquino, no Centro de Campo Grande. O atendimento pessoal foi encerrado e apenas os caixas eletrônicos seguem disponíveis no espaço. A previsão anterior do banco era de que os serviços seriam suspensos apenas em janeiro de 2017.

Em novembro, o Banco do Brasil anunciou plano de reestruturação e enxugamento da estrutura administrativa. A iniciativa vai fechar três agências em Mato Grosso do Sul e transformar outras quatro em postos de atendimento, além de reduzir 202 vagas no quadro de funcionários — hoje em 1.381 servidores no Estado— por meio de aposentadoria antecipada.

De acordo com o secretário jurídico do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região e funcionário do Banco do Brasil, Orlando de Almeida Filho, a unidade da Rua 13 de maio foi incorporada pela agência da Avenida Afonso Pena, em frente a Praça Ary Coelho. Segundo ele, a ação estava prevista antes da reestruturação anunciada pelo banco. Cerca de dez funcionários foram transferidos.

Conforme informações prestadas pela assessoria de imprensa da superintendência regional do Banco do Brasil, as agências campo-grandenses previstas para encerrar as atividades são: Cachoeira, na Avenida Ricardo Brandão, 1.550; e Parque das Nações, na Avenida Afonso Pena, 5.572. Segundo o secretário jurídico do sindicato, estas não correm risco de fechar este ano.

Já a unidade da Cidade Universitária, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), será transformada em Posto de Atendimento Bancário (PAB).