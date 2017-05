ESTOQUE BAIXO Banco de Sangue da Santa Casa precisa

de doadores de sangue com urgência Estoque das tipagens O positivo e negativo e B positivo está baixo

Com estoque baixo, banco de sangue da Santa Casa de Campo precisa urgentemente de doadores das tipagens sanguíneas O e B positivo e O negativo.

Segundo o hospital, desabastecimento ocorre principalmente pela falta de doadores em períodos de festas e a alta demanda de pacientes que precisam da doação.

Coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. Na sexta, expediente vespertino encerra às 15h.

Banco de sangue está localizado no setor externo do hospital, na rua Eduardo Santos Pereira, 88, na esquina com a rua 13 de Maio.

Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 67 anos, pesar acima de 55 quilos, estar bem de saúde, estar bem alimentado, não fazer uso de medicamento controlado, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação e levar documento de identificação oficial com foto.