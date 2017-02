SEGURANÇA Azambuja define novo diretor

da Agepen na próxima semana Stropa renunciou o cargo em meio a corrupção

Novo diretor presidente da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen) pode ser, conforme o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), definido na próxima semana. Isso depois de Ailton Stropa renunciar ao cargo em meio a investigação de corrupção na autarquia.

“Foi decisão madura e equilibrada que mostra preocupação dele em que não tenha nenhum tipo de interferência nas investigações [do Ministério Público]. Decidiremos até a próxima semana um nome para cobrir essa lacuna”, pontuou Azambuja, durante formatura de 435 agentes penitenciários.

Em carta de demissão, encaminhada ao governador na semana passada, Stropa se comprometeu a permanecer no cargo até dia 10 de janeiro. Quatro dias depois ele pretende entrar de férias.

Alvo da Operação Girve, alusiva a caso de corrupção em curso de formação de agentes para intervenções em presídios, o diretor da Agepen pontuou que deixa o cargo pelo desgaste causado a família e com os presídios sob controle.

“Procuramos sanear administrativamente irregularidades. Fui citado em denúncia por ter colocado do próprio bolso R$ 60 mil para o curso e não creio que o PCC tenha me derrubado. Pedi para sair”, esclareceu Stropa, que como juiz aposentado se dedicará as três fazendas leiteiras que possui e escritório de advocacia na região de Dourados.

NOVOS AGENTES

Com formatura de 435 novos agentes penitenciários, o setor ganha reforço de 35% ao efetivo que precisa lidar com 15,5 mil detidos em sistema que dispõe de apenas 7 mil vagas.

Secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa frisou que parte do déficit se deve a permanência de presos do tráfico que deveriam ser responsabilidade da União. Só assim, segundo ele, haveria disponibilidade de R$ 128 milhões por ano para contratação de mais agentes penitenciários, construção de novos presídios e investimento nas demais forças de segurança.

Para março, o governador já estima entregar presídio masculino em Campo Grande que se somará as 47 unidades prisionais existentes no Estado.