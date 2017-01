ESTREIA EM CASA AVP/Rádio Clube perde por 3 sets a 0

para o Botafogo na Superliga B

A equipe do AVP/Rádio Clube perdeu por 3 sets a 0, a partida contra o Botafogo (RJ), pela Superliga B de vôlei, na noite de sábado. O confronto marcou a estreia da equipe campo-grandense em casa, diante de cerca de 700 torcedores no Ginásio da Mace.

O time volta à quadra no dia 4 de fevereiro, contra o Alfa Montecristo, em Goiânia (GO). Depois, no dia 11, o AVP recebe o Jaó (GO). “Esperamos contar de novo com o apoio do torcedor”, diz Geninho Alves, diretor da equipe.

Com a terceira derrota consecutiva, o AVP continua na lanterna do torneio e sem marcar pontos na tabela. O líder e favorito ao título é o Sesc (RJ), que soma 12 pontos na classificação.