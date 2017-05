assalto Avião de pecuarista da Capital

é apreendido no Paraguai Há suspeita de que a aeronave teria sido utilizada em roubo milionário

O Ministério Público do Paraguai apreendeu a aeronave do pecuarista campo-grandense A.G.S., que tem atividades no país vizinho, por suspeita de que o aparelho seria utilizado no roubo milionário a Prosegur, ocorrido no mês passado, em Ciudad Del Este.

O Cessna Aircraft PT-WLI está recolhido no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, onde passa por perícia.

Rolando Cáceres, advogado paraguaio do produtor rural, afirmou ontem, ao Correio do Estado, não haver qualquer ligação com o crime organizado. Além disso, ele questiona a ordem judicial de apreensão e alega ausência de indícios que sustentem a necessidade do procedimento.

Na tarde de sexta-feira (5), a fiscal Denice Duarte Cespedes enviou ofício à Direção Nacional de Avião Civil (Dinac), solicitando apreensão imediata do avião, diante da hipótese de que a facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC) teria, supostamente, usado o Cessna em voos de reconhecimento e rotas de fuga.

*Leia reportagem, de Renan Nucci, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.