18 A 20 DE AGOSTO Autoridades estiveram presentes no 33º Festival Bon Odori Pedro Chaves, Puccinelli e secretários Carlos Alberto e Lacerda participaram do evento

No 33° Festival Bon Odori em Campo Grande, autoridades estiveram presentes para prestigiar o evento. Considerada tradicional festa japonesa, o Bon Odori tem sua origem no Budismo e simboliza a gratidão pela boa colheita. O Festival teve início ontem (18) e termina hoje (20).

O senador professor Pedro Chaves (PSC) ressaltou a importância do festival para a comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul. "É uma das festas mais importantes do nosso Estado. Estou muito feliz por estar presente nesse evento que tem um significado tão bonito e que com certeza é um legado para as futuras gerações", destacou.

O festival também celebra as almas dos antepassados por meio da dança, ao som dos tambores típicos japoneses (taiko), das flautas de bambu (fue) e do canto em estilo min’yo.

Criado há 30 anos pelos imigrantes japoneses da Capital, o evento encanta os descendentes de japoneses e os brasileiros, que lotam a sede da nipo campo, somando um público com milhares de pessoas.

Além do senador professor Pedro Chaves, estiveram presentes no 33° Bon Odori, o ex-governador André Puccinelli, o secretário estadual de Cultura, Athayde Nery, o secretário estadual de Administração, Carlos Alberto Assis e o secretário municipal de Governo, Antônio Cesar Lacerda. O Bon Odori acontece de 18 a 20 de agosto, a partir das 19h, no Clube Campo da Associação Nipo Brasileira.