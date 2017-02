DE NOVO SP não responde pedido feito há uma semana e compra de kits segue travada Prefeitura aguarda autorização para 'carona' em licitação de São Paulo

Alunos da rede municipal voltam às aulas, na segunda-feira (6), sem uniformes e kits escolares pelo quinto ano consecutivo em Campo Grande. Pedido para 'carona' em licitação de São Paulo (SP) foi encaminhada na semana passada somente para os uniformes. Não há prazo para resposta.

Ilza Mateus de Souza, secretária Municipal de Educação (Semed), confirmou que a prefeitura aguarda parecer da capital paulista para aderir a ata de preços e recomendou aos alunos utilizar uniformes dos anos anteriores até a conclusão do processo.

Documentos encaminhados na semana passada, conforme apurou o Portal Correio do Estado, solicitavam adesão apenas para compra de camisetas, bermudas e tênis. Não há prazo para resposta da secretaria de educação paulistana.

Planejamento financeiro da Semed dispõe de R$ 12,292 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 2,060 milhões do tesouro municipal para aquisição de uniformes e kits escolares. Ilza Mateus não informou quanto pode ser efetivamente investido.

Nos últimos cinco anos, nenhum dos itens foi entregue antes do início das aulas. Houve adesão a atas de preços do município paulista de Cotia, além de polêmica no ano passado depois da entrega de bermudas fabricadas no Paraguai.