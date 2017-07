DEZ AUDIÊNCIAS Audiências públicas promoverão debate sobre Plano Diretor O objetivo é realizar projeto de lei de revisão do documento

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de hoje (28) o edital de convocação para realização de audiências públicas sobre a revisão do Plano Diretor Participativo da Capital.

Ao todo serão promovidas dez audiências públicas, com intuito de apresentar os resultados das consultas comunitárias realizadas nos bairros, além de receber novas contribuições da população, para que ao final seja elaborada o projeto de lei de revisão do documento.

A diretora-presidente do Instituto Municipal De Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Jacob, afirma que este é um momento importante para todos. “ O documento do Plano Diretor vai propor diretrizes que norteiam os agentes públicos e privados sobre as estratégias para o desenvolvimento da cidade, buscando assegurar os direitos fundamentais, a sustentabilidade e o atendimento pleno às demandas da população”, explica.

O material para a consulta dos resultados das reuniões realizadas nos bairros estará disponível, a partir do dia 31 de julho de 2017, no site/http://www.planodiretorcampogrande.com.br/

Acompanhe o cronograma das audiências públicas (início das reuniões será sempre às 18h30)

15.08 – Auditório da OAB/MS

16.08 – Região do Bandeira – Escola Municipal Múcio Teixeira Júnior (Rua do Cruzeiro, 479)

17.08 – Região do Anhanduizinho – Escola Municipal Irene Szukala (/rua Iemanjá, s/n)

18.08 – Região do Imbirussu – Escola Municipal Irmã Irma Zorzi (Rua Guaianás, 260)

19.08 – Anhanduí – Escola Municipal Isauro Bento Nogueira (Rua Mariporã, s/n)

22.08 – Região do Segredo – Espaço Cultural Multiuso João Renato Pereira Guedes (Picolé)

23.08 – Região do Prosa – Escola Municipal Elpídio Reis (Rua Tertuliana Ghersel Caetano, s/n)

24.08 – Região do Lagoa – Escola Municipal Nagen Jorge Saad (Rua Panambí Vera, 199)

25.08 – Região do Centro – Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Rua Quinze de Novembro, 390)

01.09 – Rochedinho – Escola Municipal Barão do Rio Branco (Rua Guia Lopes, s/n)