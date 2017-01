Campo Grande Audiência com prefeito e MPE deve definir situação da Omep e Seleta Reunião será amanhã, às 13h30, no Fórum de Campo Grande

Audiência entre prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD) e representantes da Omep e Seleta para tentar resolver a situação do contrato de convênio com as entidades. Audiência será realizada amanhã, às 13h30, no Fórum.

Prefeito disse ao Portal Correio do Estado que audiência irá tratar sobre decisão judicial, que concedeu liminar para que os trabalhadores voltassem ao trabalho e tivessem salários e 13º quitados, e sobre os pedidos feitos pelo Ministério Público Estadual (MPE), que solicitou corte de servidores e convocação imediata de concursados.

Na semana passada, prefeito buscou, junto ao Ministério Público Estadual (MPE), solução para resolver situação do contrato com as entidades, de modo que os servidores não fiquem desamparados.

MPE aceitou colaborar, mas fez solicitações. Prefeitura informou que faria levantamento da estrutura mínima e do número de concursados que deveriam ser convocados, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resultados do levantamento devem ser apresentados durante a audiência de amanhã.

Candidatos que prestaram concurso público e aguardam há anos o chamamento para assumir os cargos devem se reunir às 13h em frente ao Fórum, para protestar.

IMPASSE

Na última sexta-feira (6), Marcos Trad se reuniu, no plenário da Câmara Municipal, com comissão de 12 vereadores para apresentar solução para os trabalhadores da Omep e Seleta. Após decisão da Justiça, por meio de liminar, ficou acertado que os trabalhadores poderão voltar ao trabalho e também terão seus salários e 13º quitados pela prefeitura.

De acordo com o relatório da prefeitura, dívida com os trabalhadores da Omep e Seleta está estimada em cerca de R$ 13 milhões. Sendo R$ 7,8 milhões em 13º das duas entidades.

Com relação aos salários, prefeito informou que serão pagos com dinheiro arrecado pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

“Temos um prazo para apresentar para a Justiça quantos funcionários que atendem os Ceinfs e estão à disposição da Omep e Seleta. Isto vai ser feito o mais rápido possível. Todos os funcionários poderão voltar ao trabalho. Quem estiver trabalhando poderá voltar as suas funções. Quem não estiver trabalhando vai ser demitido e a Prefeitura vai chamar os concursados”, disse o prefeito na ocasião.