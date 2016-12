Acidentes Audiência pública discute impacto

da violência no trânsito na saúde Evento aconteceu hoje à tarde na OAB/MS em Campo Grande

Hoje, às 14h, será realizada audiência no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), para discutir o impacto da violência no trânsito na saúde pública. Evento contará com participação de três comissões da instituição, além de representante da 32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

Na ocasião, serão discutidas ações para desafogar as demandas por atendimento na área da saúde por conta dos acidentes de trânsito na Capital.

Conforme o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Christopher Scapinelli, os altos índices de acidente com pessoas lesionadas aumenta a demanda pela especialidade de ortotrauma nos hospitais.

“Hoje um dos maiores custos da saúde pública decorre dos traumas gerados por acidentes de trânsito. Por isso, são necessários eventos como este para refletirmos sobre a nossa condição atual e traçarmos perspectivas de melhoras para o trânsito", afirmou presidente da Comissão Especial de Trânsito, Fernando Larangeira.