santa casa Atual presidente e ex-aliado

disputam comando de hospital Eleição ocorre em 13 de novembro e vai escolher novos conselheiros

A Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), que administra a Santa Casa, prepara a eleição da nova presidência, que em 2018 vai administrar orçamento anual superior a R$ 243 milhões apenas em repasses do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apenas dois candidatos devem disputar o cargo de presidente do maior hospital do Estado: Esacheu Cipriano Nascimento, o atual presidente, e seu ex-aliado Jesus Alfredo Ruiz Sualzer, que deixou o cargo de vice-presidente após desentendimentos com o agora rival.

O motivo do rompimento entre os dois não é confirmado, mas membros da diretoria do hospital - que pediram para não ter o nome divulgado - confirmam que Sualzer deixou o cargo repentinamente, sem dar explicações após descordar com contratações desnecessárias e empréstimos bancários milionários feitos por Nascimento.

No trâmite do processo de eleição primeiro está prevista a escolha de novos conselheiros com eleição no dia 13 de novembro. Nove das 18 vagas estão abertas e podem ser decisivas para definir o novo presidente. Isso porque o Conselho de Administração é responsável pela escolha de quem vai exercer o cargo nos próximos dois anos.

A eleição do presidente deve acontecer já no dia 13 de novembro, após os nove conselheiros eleitos serem anunciados. Mas a posse no cargo maior da instituição será apenas no dia 13 de janeiro de 2018.

