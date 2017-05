omep e seleta Até junho, Prefeitura da Capital vai demitir mais de dois mil terceirizados Plano de demissões foi apresentado à Justiça e prevê substituição de 958 profissionais

A Prefeitura de Campo Grande vai demitir, até 20 de junho deste ano, mais de 80% de funcionários contratados irregularmente por meio do convênio com a Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (Omep) e com a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH).

Conforme lista de lotações encaminhada à Justiça, 287 trabalhadores já foram demitidos e mais 2.252 serão até 20 de junho, totalizando 2.539.

Os desligamentos ocorrerão na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

O mesmo planejamento apresentado mostra que ocorrerão 958 substituições, ou seja, do total de cargos vagos, 958 serão novamente preenchidos, mas não necessariamente pelos mesmos profissionais. As 2.252 demissões programadas é três vezes maior que a quantidade de substituições.

*Leia reportagem, de Tainá Jara, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.