DEPOIS DE DECRETO Associação pede prazo de 180 dias para adequação de motoristas do Uber Decreto da prefeitura considera como clandestino motoristas não cadastrados

Depois de decreto de regulamentação da prefeitura, que considera clandestinos motoristas de Uber que não fizeram cadastro na Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos de MS (Apliqque), pediu prazo de 180 dias para que motoristas se adequem as normas.

Reunião foi realizada hoje entre a diretoria executiva da associação e o presidente da associação, Paulo Pinheiro, disse que oito pontos principais foram levantados e serão levados até a prefeitura. Conforme ele, cadastro obrigatório será restrito a motoristas que se filiarem à associação.

No decreto da prefeitura, há limitação de 490 veículos autorizados a rodar no sistema carona paga a partir de aplicativo de celular na Capital.

Além do cadastramento na Agetran, motoristas precisam atender série de exigências e atuar somente a partir de intermediação da empresa. Não foi fixado prazo para adequação dos condutores e, por este motivo, Applique fez reunião para decidir sobre o caso.

Conforme Pinheiro, associação não quer que seja como bico ou renda extra pessoas que trabalham pelos aplicativos e prioridade será o cadastramento de pessoas que tem no aplicativo de carona paga a principal renda.

Outra exigência é o prazo de 180 dias para o cadastramento, mesmo prazo dado na época da regularização do serviço de mototáxi. Mesmo prazo é pedido para que os condutores possam adquirir veículos a partir do ano 2012, exigido pelo decreto.

Foram aceitas com ressalvas as exigências de que o automóvel seja próprio, desde que o veículo possa estar no nome do cônjuge e a limitação de 490 veículos, desde que motoristas auxiliares possam trabalhar, elevando número para 980.

A questão da visibilidade, associação aceitou e informou que será colocada marca d'água no parabrisa do veículo para identificar o serviço de carona paga.

Quanto a exigência de seguro de R$ 100 mil para o passageiro, Pinheiro disse em nenhum lugar do país se paga esse valor e associação aceitará a exigência desde que valor seja entre R$ 25 e R$ 50 mil.

Outro ponto pedido era com relação a placa vermelha nos veículos, para identificar que se trata de transporte de passageiros. Pinheiro disse que essa exigência é impossível para os motoristas se adequarem, por conta do carro usado ser particular.

“Queremos regulamentar a classe e ter transparência com os passageiros”, disse o presidente, acrescentando que motoristas querem o mesmo direitos dos taxistas, como profissionalização, não pagar IPVA e desconto em vistoria anual.

Na segunda-feira (27), grupo irá até a prefeitura para discutir sobre o aplicativo, sobre o decreto e sobre a situação do Uber em Dourados, onde serviço foi proibido.