ONG para zelar pelo próximo Associação atende crianças que sofreram algum tipo de abuso

Aos poucos elas vêm chegando. Entram na sede da Associação Mãe Águia correndo, como se esperassem muito por aquele momento. Logo atrás vem a mãe ou algum familiar. Em poucos minutos todos se juntam e começam a brincar, como fazem todas as crianças. Mas ali, no grupo, todas sofreram alguma violência sexual.

Para a presidente e fundadora da ONG, Daniela de Cássia Duarte, a presença de cada um nas atividades é muito comemorada. “Isso mostra que eles não desistiram do atendimento da instituição, que estão se sentindo acolhidos aqui. Nossa missão é ensinar resiliência e de alguma forma ir amenizando a dor que já sofreram”.

Há três anos e oito meses, a paranaense de Ponta Grossa tem ajudado centenas de casos com a entidade. São crianças de 2 a 17 anos, encaminhadas pelo Sistema de Garantia de Direitos e da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente, como Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Conselhos Tutelares de todas as regiões da cidade e Defensoria Pública.

Filha de pais separados e se vendo com a missão de cuidar dos irmãos mais novos, ela levou para a vida a vontade de zelar por quem precisa. Há 20 anos, Daniela enxergou a necessidade de olhar pelos pequenos que sofreram algum tipo de abuso e não ganhavam a assistência devida. Formou-se em Serviço Social e, em 2012, fez o trabalho de conclusão de curso com o tema que pratica militância.

“Durante a pesquisa, analisamos o estado de vulnerabilidade das crianças e adolescentes para trabalhos de prevenção. A recomendação dos meus orientadores era usar o TCC para criar a ONG”. Deixando de apenas palestrar sobre prevenção para não ter uma vítima de violência sexual dentro de casa, a assistente social iniciou o projeto para que não haja reincidência dos abusos e o convívio do agressor com a criança, após a denúncia.

“Aqui conseguimos monitorar de perto a rotina da família. A criança conta por exemplo se o padrastro que a molestou voltou a dormir na casa que ela mora. Aí é nosso papel avisar o judiciário para intervir e evitar que ela sofra novamente”. Além de dar a atenção necessária e garantir que os direitos da criança não sejam violados, a entidade oferece sessões de psicoterapia e demais atividades que amenizam os traumas.

Todo o serviço é feito gratuitamente e os profissionais atuam de forma voluntária. São seis psicólogos, três assistentes sociais e um artista plástico. A entidade ainda conta com seis acadêmicos de serviço social.

Apesar de fazer trabalho que deveria ser realizado pelos órgãos públicos, a Associação Mãe Águia sobrevive de doações. Não há verba do governo municipal, nem estadual para a entidade e toda a renda arrecada é de ações de associados.

As dificuldades para manter o local já fizeram Daniela desanimar e quase desistir. “As barreiras para continuar o trabalho sem a ajuda que precisamos já me abateram muito. Mas quando eu vejo a alegria dessas crianças não tem como desistir. Conseguimos dar uma nova perspectiva de vida para elas e empoderamento de valores para a família”, enfatiza.

São mais de 200 crianças e adolescentes em atendimento. Só no ano passado 89 casos iniciaram atividades na ONG. Já neste ano são 48 novos integrantes no projeto. Uma forma de conseguir recursos é administrando palestras em empresas privadas, com mais de 50 funcionários. Neste ano Daniela também tem ministrado curso de prevenção de abuso sexual para agentes de saúde.

SERVIÇO - Para ajudar ou conhecer a entidade os telefones são: (67) 3056-4002 e 9 9332-4838.