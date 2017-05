CERTAME Assembleia Legislativa

divulga resultado de concurso Após recursos analisados, resultado será homologado na próxima semana

Resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi divulgado ontem (26).

O Edital 17/2017 foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo e traz o resultado do certame já considerando os recursos interpostos ao resultado preliminar das avaliações relativas aos programas de reservas de vagas.

As respostas aos recursos, aceitos ou não aceitos, serão publicados no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), que realizou as provas. As respostas ficarão disponíveis pelo prazo de sete dias a contar da publicação.

Ao todo, foram 18.040 inscritos para 21 cargos distribuídos entre nível médio e nível superior. O resultado será homologado na próxima semana.

Confira a lista completa no Diário Oficial da Assembleia, que está a partir da página 9.