DOIS MORTOS Assassino de policial é baleado pelo Choque e morre no Hospital Regional da Capital Soldado da PM foi morto depois de briga entre mulheres

Roberto da Silva, de 32 anos, suspeito de ter matado, na madrugada de hoje, o policial militar Márcio Correia Ferreira, 37 anos, em frente a conveniência localizada na Rua Brilhante, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, morreu por volta das 13h, no Hospital Regional, após resistir à prisão e trocar tiros com policias dentro de residência onde estava escondido.

Conforme boletim de ocorrência, após matar o soldado da PM, Roberto fugiu e se escondeu na casa do irmão, localizada na Rua Cachoeira do Campo, no Bairro Caiobá. Com a informação de onde o suspeito estaria escondido, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar se deslocaram até a residência e constataram que o homem estava em um dos cômodos da casa.

Diante da recusa do suspeito em abrir a porta, policiais invadiram o cômodo e foram recebidos a tiros. Eles revidaram e acertaram Roberto, que chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, onde não resistiu e morreu. Na residência, militares encontraram ainda a arma do policial morto.

O CASO

Márcio Correia Ferreira, 37 anos, foi assassinado com dois tiros, um deles no coração, durante briga por conta de discussão entre mulheres. Homicídio aconteceu por volta das 4h30min de hoje em frente a conveniência localizada na Rua Brilhante, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

De acordo com a PM, os envolvidos compraram bebida e foram consumi-la do outro lado da rua. Em meio a bebedeira, as mulheres que acompanhavam o militar e o assassino passaram a discutir. Já os homens, entraram na briga e começaram a lutar.

Durante a confusão, o assassino desarmou o policial e efetuou dois tiros contra ele, sendo um na perna e outro no tórax, que atingiu o coração. Em seguida, o casal fugiu. Já Márcio, soldado desde 2008, chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.