Tribunal do Júri Assassinatos de “guerra” entre PCC e CV chegam ao Fórum de Campo Grande Trio que matou, esquartejou e filmou execução de rapaz vão a júri na segunda

A guerra entre as organizações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) já está nos tribunais de Mato Grosso do Sul. Outro caso de execução, com esquartejamento do corpo, terá audiência na segunda-feira, dia 28, no Fórum de Campo Grande, na 1ª Vara do Tribunal

do Júri.

Trata-se da execução de Richard Alexandre Lianho, cujos restos mortais foram encontrados em 15 de fevereiro, no penhasco da Cachoeira do Céu – Céuzinho. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o jovem teria sido capturado no dia anterior e mantido em cativeiro por integrantes do PCC. Ele foi julgado em uma “conferência” dos criminosos e, após seu veredito, foi executado. Toda a ação violenta foi filmada.

Há duas semanas, o corpo de Fernando Nascimento dos Santos foi encontrado esquartejado em área próxima ao Jardim Los Angeles. Ele também teria sido julgado e condenado sumariamente pelo

“tribunal do PCC”.

Na audiência do dia 28, o juiz responsável pelo caso, Carlos Alberto Garcete de Almeida, realizará a oitiva dos dois envolvidos recolhidos em Unidade Educacional de Internação (Unei) e um outro acusado, de 24 anos.

O CRIME

Acusados mataram Fernando com quatro tiros, desferiram vários golpes de faca de corpo, arrancaram os braços e tentaram decapitar a vítima.

Polícia chegou chegou até o trio durante investigação de um roubo a malote de R$ 60 mil de supermercado em Três Lagoas, cometido em 20 de janeiro.

Suspeito de 18 anos, que responderá como menor, pois o crime foi cometido quando ele ainda tinha 17 anos - e o rapaz de 24 foram encontrados em residência no Bairro Zé Pereira, já o menor foi detido no Santo Amaro.

Vídeo da execução revela que antes de matar o jovem, os adolescentes afirmam que ele fazia parte da facção Comando Vermelho (CV), e por isso estava sendo morto.