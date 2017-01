2º CASO Assaltantes param caminhão e levam malote de empresa de gás na Capital Funcionário foi interceptado por criminosos no meio de avenida

Motorista de caminhão que trabalha para empresa de gás foi surpreendido por assaltantes no meio de avenida, obrigado a parar e teve malote com dinheiro roubado. O crime aconteceu ontem (21), na Prefeito Lúdio Martins Coelho, próximo ao anel rodoviário, em Campo Grande.

Este foi o segundo caso de roubo de malote, ocorrido em poucas horas, na Capital. Na sexta-feira (20), dois homens levaram dinheiro que seria para pagamento de funcionários de empresa de radiadores. Gerente procurou a polícia e contou que foi abordado por dois homens que estavam de moto, no momento em que chegou no pátio do local de trabalho. O ocupante da garupa desceu e, armado, exigiu o dinheiro. Em seguida, fugiu com o comparsa.

Neste último caso, motorista declarou que seguia pela Prefeito Lúdio Martins Coelho quando foi interceptado por dois homens, em motocicleta DT, e obrigado a parar o caminhão. A dupla de criminosos pegou alguns pertences, o malote e fugiu. O valor levado não foi divulgado pela polícia. Nenhum suspeito foi identificado.