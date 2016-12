VIOLÊNCIA Assaltantes invadem pedreira e

espancam segurança na Capital Funcionário foi encontrado amarrado, com ferimentos nessa manhã

Assaltantes invadiram a pedreira São Luiz, na saída pra Rochedo, em Campo Grande, durante a noite e espancaram segurança que trabalhava no local.

O funcionário foi encontrado amarrado e com muitos ferimentos hoje pela manhã. Ele foi socorrido e encaminhado para hospital por equipe do Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre quantos criminosos participaram da ação e se levaram dinheiro ou até mesmo explosivos. Assustados, funcionários que estão na empresa nesse começo da manhã não querem falar com a imprensa.

Equipes do Batalhão de Choque e Polícia Civil estão empenhadas no caso. O Portal Correio do Estado acompanha a investigação.