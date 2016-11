INSEGURANÇA Assaltantes invadem casa e fazem

família refém sob ameaças de morte Criminosos fingiram interesse em informação para anunciar o roubo

Família teve a casa invadida e viveu por momentos de pavor em poder de dois assaltantes, por volta das 21h50min de ontem, na Rua Antônio Vendas, no Bairro Coophasul, em Campo Grande.

Um dos moradores, de 47 anos, contou que recém havia chegado e estacionado o veículo Saveiro na frente do imóvel quando dois homens bateram no portão, pedindo informação sobre endereço. Enquanto fornecia orientações, a dupla, que ocupava moto Biz, anunciou o roubo.

Com arma de fogo, os ladrões obrigaram o morador a entrar, e dentro da casa, fizeram outras três pessoas reféns, sob ameaças de que se reagissem morreriam. O homem, filho e mãe foram trancados em um dos quartos.

A namorada do morador estava no fundo da residência e, com medo, entregou a chave da Saveiro. Em seguida, os criminosos fugiram. Antes de deixarem o local, deram um tiro na frente da casa. Nenhum suspeito foi identificado.