Ousadia Assaltantes interceptam carro

com criança e fazem reféns Crime ocorreu no começo da madrugada, na Avenida Guaicurus

Carro que era dirigido por técnica de enfermagem, de 32 anos, que tinha como passageiros a mãe e o filho de um ano e dois meses, foi interceptado no meio de via pública por assaltantes. O fato ocorreu no começo da madrugada de hoje, na Avenida Guaicurus, em Campo Grande.

A vítima contou para policiais que seguia em automóvel Ka quando foi ultrapassada por condutor de Chevette e fechada, sendo impedida de continuar o trajeto. Ao parar, dois assaltantes desceram, um deles com arma de fogo fez ameaças e atirou para o alto, ordenando que a vítima fosse para o banco de trás.

Terceiro comparsa que estava no Chevette fugiu enquanto que a dupla entrou no automóvel e percebendo que havia criança, percorreram até o anel viário e mandaram as vítimas descerem. Na sequência, fugiram levando o carro no sentido Três Lagoas. O caso foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga.

OUTRO CASO

Em episódio semelhante, estudante também de enfermagem, de 27 anos, foi levada como refém por assaltantes, no fim da noite de quinta-feira (24), na Rua Enzo Ciantelli, na mesma região. O alvo dos criminosos era o carro Fiesta que a vítima dirigia.