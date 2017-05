Revolta Assaltante é linchado por pelo menos

18 pessoas em Campo Grande Durante a fuga, bandidos bateram em caminhonete e caíram de moto

Após roubar bolsa de uma mulher, Max Aquino Guerreiro, de 25 anos, foi contido e linchado pela população no Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, após o roubo, Max ainda foi orientado pelo comparsa a roubar mais pertences da vítima, quando esta pediu ajuda a pessoas de outro veículo, que então perseguiram o criminoso. Durante a fuga, os assaltantes perderam o controle da moto que dirigiam e bateram contra uma caminhonete, o que gerou a aglomeração da população. Ao saber do assalto, o grupo de aproximadamente 18 pessoas partiu para as agressões contra o autor.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 19h30 de ontem. De acordo com o relato da vítima, de 44 anos, ela saia de sua residência, condomínio localizado na Rua Manoel Joaquim de Moraes, quando a dupla em uma motocicleta verde parou perto dela e anunciou assalto, exigindo a bolsa e ameaçando-a com uma arma. Quando Max estava prestes a montar na motocicleta para que pudessem ir embora, o comparsa lhe disse para voltar e pegar todos os pertences que estavam com a vítima, além da bolsa. Neste momento, a mulher pediu ajuda a um veículo que passava no local, e então o carro perseguiu a moto dos assaltantes.

Durante a perseguição, a dupla perdeu o controle da moto e bateu em uma caminhonete. A queda causou aglomeração das pessoas na rua e quando foi anunciado que Max era autor de um assalto, o grupo partiu para as agressões. O comparsa fugiu antes da chegada da polícia. Ele ficou com escoriações pelo corpo por causa da queda e das agressões da população.

Max tem diversas passagens por crimes como lesão corporal, violência doméstica, homicídio, incêndio, roubo e furto. O veículo que dirigia era fruto de receptação. Com o autor ainda foi apreendida uma faca que ele utilizou durante o assalto. Ele foi preso na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga, onde o caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e receptação.