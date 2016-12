TRÂNSITO Asfalto cede e coloca em risco motoristas Equipe da Seintrha aguarda aval de empresas de água e gás para reparo

Asfalto cedeu, hoje, no cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com José Antônio em Campo Grande. Pequeno buraco no local auxiliou infiltração de água da chuva. Trânsito está parcialmente interditado.

Pela manhã, um cone sinalizava risco do asfalto ceder. Equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha) aguardava, com retroescavadeira, chegada de representantes da Águas Guariroba e MS Gás para proceder com reparo na pista.

Agentes de trânsito controlavam o tráfego local, uma vez que semáforos também apresentaram falha no seu funcionamento.