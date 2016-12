MEIO AMBIENTE Árvores são "sufocadas" por concreto

e não há fiscalização em Campo Grande Prefeitura afirma que lei não cita impedimento no uso de cimento junto aos troncos

Sem fiscalização para inibir práticas contrárias às normas ambientais, as árvores das calçadas de Campo Grande agonizam. Uma das mais comuns é a de colocar concreto até o tronco da planta, reduzindo o espaço para absorção de água. As consequências são percebidas, sobretudo, durante as tempestades com fortes rajadas de vento: os troncos envelhecidos não se sustentam e essas árvores são derrubadas facilmente em meio às enxurradas.

A reportagem flagrou dois locais na cidade onde as árvores estão com as raízes encobertas de concreto: uma na esquina da rua 15 de novembro com a Travessa Ana Vani e a outra na esquina entre a avenida Noroeste a rua Alan Kardec, ambos lugares no centro de Campo Grande. Conforme o ambientalista Haroldo Borralho, a cena é comum na cidade e ele já se deparou com várias situações como estas.

“Quando eu vejo eu denuncio para a Semadur [Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano]. Concretar desta maneira sufoca a oxigenação e isso não pode, por isso a secretaria tem que ser acionada para que o concreto seja retirado e cercadura seja feita, isso é crime ambiental”, disse.

(*) A reportagem, Bárbara Cavalcanti, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.