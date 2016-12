DANOS DA CHUVA Árvore cai em cima de três carros e interdita rua na área Central de Campo Grande Corpo de Bombeiros tiveram que cerrar tronco

Três veículos estacionados foram atingidos por árvore de grande porte, na tarde de hoje, na área central de Campo Grande. Os carros estavam parados na Rua Joel Dibo, entre a Francisco Cândido Xavier e a Rua Anhanduí.

Fiesta, Sandero e Gol foram danificados e foi preciso auxílio do Corpo de Bombeiros para retirar a árvore que interditou toda a rua.

Trechos das Avenidas Rachid Neder com a Euller de Azevedo e a Ernesto Geisel voltaram a ficar alagadas. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas atingiram 8,6 milímetros dentro de um período de duas horas.

Por volta das 12h30min até às 14h30min, pancadas de chuva espaçadas foram o suficiente para cobrir importantes avenidas da Capital. Fato semelhante aconteceu na quinta-feira, 8, quando árvores caíram, crateras se abriram e até pessoa foi arrastada por enxurrada.

CRATERA

Cratera aberta decorrente da chuva da semana passada, na Rua das Balsas, quase esquina com a Rua Macunaíma, no Bairro Estrela do Sul, aumentou com a quantidade de água que caiu hoje. Equipes da Águas Guariroba, concessionária responsável pelo abastecimento de água, estiveram com maquinário no local para fazer os devidos reparos.

Não houve informação de feridos na tarde de hoje.