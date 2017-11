Buriti Árvore cai com ventania e interdita

trecho de rua em Campo Grande Carro estava na calçada e quase foi atingido pela árvore

Ventos fortes causaram a queda de uma árvore, na tarde de hoje, no Conjunto Residencial Buriti, em Campo Grande. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), rajada de vento atingiu os 40,3 km/h na Capital.

Árvore que estava na calçada de uma residência caiu sobre a Avenida das Mansões, na esquina com a rua Cristóvão Álvares, e trecho ficou interditado durante o trablho de corte, que foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Moradora da residência, Eneir Dutra Jara, 56 anos, disse ao Portal Correio do Estado que o irmão é proprietário de comércio na esquina da casa e deixou o carro estacionado na calçada. Veículo estava perto do portão e não foi atingido, porque a árvore caiu para o outro lado.

“Veio um vento muito forte e derrubou [a árvore]. Por sorte não passava nenhum carro e nem ninguém na rua, e por sorte não caiu em cima do carro na calçada”, disse Eneir.

Ela explicou ainda que há alguns meses, moradores de rua atearam fogo na árvore. Mesmo apagado pelos residentes da casa, ela acredita que as chamas enfraqueceram a planta e o vento forte, ajudou a derrubar.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o corte. Apesar dos ventos, militares não foram acionados para outras ocorrências de queda de árvores na Capital.

TEMPO

Conforme o Inmet, chuva que caiu na tarde de hoje não foi forte, mas ainda há alerta indicando perigo potencial de tempestades e chuvas intensas durante a noite em todo o Mato Grosso do Sul.

Segundo o aviso meteorológico, há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Alerta é válido até às 11h de amanhã.

Ainda segundo o Inmet, a passagem de uma área de baixa pressão que adiciona mais instabilidade à faixa norte e promove pancadas de chuva e trovoadas generalizadas durante toda a semana, em todas as regiões do Estado.

Na quinta-feira (23) o tempo se estabiliza na maior parte do estado, com chuvas isoladas. Instabilidade volta a aumentar na sexta-feira (24), com formação de pancadas de chuvae trovoadas isoladas. Temperaturas oscilam entre 16ºC e 36ºC até o sábado.