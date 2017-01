MUDANÇA Artesãos querem transformar Cidade

do Natal em feira de trabalhos manuais Prefeito Marcos Trad (PSD) pediu estudo sobre disponibilidade do projeto

A Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, poderá ser transformada em feira de artesanato. Esta solicitação foi feita, hoje, por artesãos que participaram de reunião com o prefeito Marcos Trad (PSD).

O chefe do Executivo informou que vai enviar estudo sobre este projeto à Câmara Municipal. “Já estava na hora da Cidade do Natal se tornar um espaço útil e o que for possível será feito”, declarou.

Grupo de artesãos aproveitou a reunião e pediu autorização para realizar uma feira naquele espaço no dia 19 de março.

A solicitação foi atendida, mas ainda é preciso fazer levantamento das condições do local, especialmente em relação à segurança, iluminação, conforto e estrutura para os trabalhadores.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Brun, disse que “já nesta segunda-feira iremos conversar com o Rudi Fiorese [titular da pasta de Infraestrutura] para que iniciemos de imediato um levantamento da situação da Cidade do Natal. Queremos oferecer aos nossos artesãos, e também aos visitantes, um lugar bem estruturado para mostrar a beleza da nossa arte”, finalizou.

Cidade do Natal localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Foto: Eder Andrade/PMCG

​